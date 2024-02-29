Bursa’da ittihad semineri yapıldı

55.yıl faaliyetleri çerçevesinde Tarihçi Yazar Latif Salihoğlu Bursa’da ittihad semineri verdi.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA Program Rifat Okyay tarafından takdim edilirken, seminerin açış konuşmasını Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu yaptı. Ardından “Müslümanların Birlik ve Beraberliği” konulu semineri gerçekleştiren Salihoğlu, Risale-i Nurlar, Bediüzzaman ve tarih ağırlıklı konuşmasında Müslümanlar ve cemaatlerin daima vahdet ve tevhid üzere birlik, beraberlik ve ittihad içinde olmaları gerektiğine dikkat çekti. Vahdeti, birliği ve beraberliği terk edenlerin şimdi ve tarihte İslâma ve Müslümanlara büyük zarar verdiğini kaydeden Salihoğlu, tarihteki Cengiz, Hülagü, Abbasiler, Selçuklular’dan çeşitli örnekler verdi. Salihoğlu, özellikle Müslümanların Harzemlilerin zamanında haklı, galip ve muzaffer iken; nasıl tefrikayla ihtilafa, iftiraka düştüklerini, yenilip, mağlup olduklarını tarihi hadiselerin akışı içerisinde anlattı. Salihoğlu bugünkü Müslümanların da her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, kenetlenerek ittihad etmeye muhtaç olduğunu da paylaştı. Seminer Dr. Kaşlıoğlu’nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

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