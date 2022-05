Şanlıufa Bediüzzaman Vakfı bünyesindeki Can Kardeşler piknikte buluştu.

Cumartesi günleri Risale-i Nur sohbetlerine katılan Can Kardeşler, vakıftaki birlikteliklerine, yeni arkadaşlarını da davet ederek, piknik buluşmasını da ilave ettiler. Cumhuriyet tesislerinde bir araya gelen Can Kardeşler, çeşitli oyunlar oynayarak, birlikte yemek yiyerek arkadaşlarıyla hatıralarını arttırdılar. Can Kardeşler, yapılan gezi ve piknik programıyla ilgili olarak; bu tür etkinliklerin sıklıklar yapılmasını söylediler ve kendileriyle ilgilenen eğitimcilere, maddi ve manevi destek olan Bediüzzaman Vakfına teşekkür ettiler.

Şanlıurfa - Yaşar Olgun