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6 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Çocuk eğitiminde maneviyat

06 Temmuz 2021, Salı 00:19
Söz konusu çocuk olunca akan sular durur. Çocuk, aile, toplum ve nihayet insanlığın geleceğidir.

Hazırlayan: Beyzanur Altınbaş

Eğitimci yazar Özkan Taşar’ın sohbet üslûbu içinde kaleme aldığı, Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan “Çocuk Eğitiminde Maneviyat” kitabı, “Çocuk eğitiminin temel taşını ne oluşturmalıdır?” sorusuna karşılık olarak “Çocuğun gelişim dönemleri”, “Risale-i Nur’un eğitime yaklaşımı” ve “Çocuğa verilecek dinî eğitim” başlıklarında incelenerek fıtrata uygun bir eğitim anlayışına ışık tutuyor. 

Kitaptan bazı kısımları sizin istifadenize sunuyoruz.

- Çocuğun manevî eğitimine geçmeden önce bir çocuğun gelişim evreleri çok iyi bilinmelidir. Çocuk eğitiminde bir konuyu geç anlatmak ne kadar sıkıntılı ve riskli ise, onu erken anlatmak da bazen çeşitli sıkıntılara yol açabilir. 

- 0-6 yaş dönemi telkin; 7-10 yaş dönemi teşvik; 10-14 yaş dönemi ikaz; 14 yaş üzeri ise müsamaha dönemi olarak isimlendirilebilir.  

- Din eğitiminde en geç 3 yaşında başlanmalıdır. Zira insan beyninin % 70’i 3 ile 7 yaş arasında oluşmaktadır. 

- Peki çocuğa anlatacağımız şeylerden neyin eğitim olup olmadığını nasıl anlayacağız? Buradaki ölçü, “Çocuğun duygularını, düşüncelerini, bedenî gelişimini Rabbine olan yakınlığını, ileride olgun bir iman sahibi olup olmamasını etkileyecek her şey eğitimin konusudur” olmalıdır. 

Risale-i Nur’da eğitimin hedeflerini özetlersek;

- Nefsini ıslah etmekle işe başlamak, çocukların yeteneklerinin inkişaf etmesine yardımcı olmak, müsbet hareket eden fertler yetiştirmek.

- İnsan psikolojisini bilerek ona göre eğitim vermek, kâinata mana-yı harfi ile bakmak. 

- Tahkiki imana sahip hür fertler yetiştirmek, hem bu dünyayı hem de diğer dünyayı ihmal etmeyen fertler yetiştirmek.

- İnsanlığa fayda sağlayacak fertler yetiştirmek.

- Zilletle yaşamaktansa izzetle ölmeyi tercih eden fertler yetiştirmek.

- Kardeşlik ve uhuvvet duygusu son derece gelişmiş fertler yetiştirmek.

- Ortak paydada buluşabilecek, hoşgörülü fertler yetiştirmek.

- Yaratılanı Yaratan’dan ötürü seven fertler yetiştirmek şeklinde özetlenebilir. 

Ve daha birçok kıymettar bilgi bu kitabın satırları arasında mevcut. 

Çocuğunu hem dünyada, hem ahirette saadetle yaşayacak bir donanımla yetiştirmek isteyenler için tam aradıkları kitap…

Yarının büyüklerine verilecek eğitimde manevî yönü doğru adresten almak için, buyurunuz...

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