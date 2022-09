Çocuklar okula aç gidiyor

Devlet okullarında öğrencilere ücretsiz öğle yemeğinin şartsız verilmesi çağrısında bulunan Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Başkanı Enver Önder, velilerin sıkıntı içinde olduğunu belirtti.

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye’de ekonomik kriz en çok çocukları etkileniyor. En temel gıda olarak bakabileceğimiz peynir, et ve süt gibi ürünlerin fiyatı neredeyse her hafta artıyor. 70 TL’yi bulan peynir, 130 TL’yi bulan et ya da litresi 12 TL’yi bulan süt fiyatlarıyla Türkiye’de ailelerin önemli bir çoğunluğunun okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarını yeterli düzeyde beslemeleri mümkün değil. Çok daha uygun fiyata alınan gıdaların ise besin katkısı da oldukça şüpheli. Çocuk yoksulluğunu araştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul İstatistik Ofisi, 3 bin TL’nin altında hane halkı gelirine sahip aileler arasında yaptığı araştırmada, hanelerin yüzde 44,7’sinde çocukların yeterli beslenme olanaklarına sahip olmadığını gün yüzüne serdi. Araştırmada yer alan bir diğer çarpıcı veriye göre ise çocuklar yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor. Hanelerin yüzde 3,7’sinde 15 yaş altındaki çocukların okul saatleri dışında ücret getiren bir işte çalıştığı ortaya çıktı.

Her 4 çocuktan biri aç gidiyor

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Başkanı Enver Önder, her dört çocuktan birinin okula aç gittiğini söyledi. Mahallelerde ve okula kayıt yaptırmak üzere gelen ailelerle yapılan görüşmeler sonucu, özellikle yoksul, dar gelirli ailelerin talebi üzerine kampanya başlattıklarını söyleyen öğretmen Önder, “Birçok çocuğun beslenme çantasına ne koyacağını bilemeyen anneler, bir dilim ekmek bir meyve ile çocuklarının dengeli beslendiğini düşünmüyorlar elbet” dedi. Okula aç giden öğrenciler olduğunu bu nedenle beslenme hakkının koşulsuz her öğrenciye sağlanmasını gerektiğinin altını çizen öğretmen Önder, yeterli beslenememe halinin çocuklar üzerinde travmalara neden olduğunu vurguladı.

‘BESLENME HAKKI SAĞLANMALDIR’

Önder, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminin sağlanması için doyurucu ve besleyici gıdaya ulaşabilmesi gerektiğini söyleyerek, “Çocuklar sadece ailelerine değil, asıl bulunduğu topluma aittirler. Dengeli beslenmeleri, dengeli gelişimleri ülkenin geleceğine etki eden önemli bir fonksiyondur. Beslenme hakkı, şartsız her öğrenciye devlet tarafından sağlanmalıdır. Bu hak devletin ertelenemez bir görevidir” dedi.