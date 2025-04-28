Eğitim sistemindeki plansızlığın belgesi

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı: “700 bin atanamayan öğretmen sayısı; eğitim sistemindeki plansızlığı belgeliyor” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, atanamayan 700 bin öğretmen adayı gerçeğinin bir istatistik olmanın çok ötesinde; bir neslin hayallerinin çalındığının, milyarlarca liralık kaynakların heba edildiğinin, bir ülkenin geleceğinin plansızlık ve vizyonsuzluk bataklığına saplandığının açık ispatı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin eğitim sisteminin, yıllardır arz-talep dengesizliğinin, popülist politikaların ve çağın gerisinde kalmış bir anlayışın esiri olduğunu ifade eden Avcı, “700.000 öğretmen adayı, KPSS sınavlarında ter döküyor, mülâkatlarda adaletsizliklerle boğuşuyor, sınırlı atama kontenjanları nedeniyle hayalleri ellerinden alınıyor. MEB’in resmî verilerine göre öğretmen açığı 109.000 seviyesindeyken, 85.000 ücretli öğretmen ile bu açık geçici olarak kapatılmaya çalışılıyor. Ancak, aynı dönemde 101 eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon programları, her yıl 40.000-45.000 mezun veriyor; Fen-Edebiyat ve İlahiyat fakültelerinden formasyon alanlarla birlikte bu sayı 70.000’i aşıyor. Bu tablo, bir eğitim sisteminden çok, bir kaos senaryosudur” diye konuştu.

Mülâkat derhal kaldırılmalı

Avcı, “Atama süreçlerinde uygulanan mülâkat sistemi, liyakati gölgede bırakıyor; torpil ve kadrolaşma iddiaları ayyuka çıkıyor. 2024’te 5.000’den fazla aday, mülâkat puanları nedeniyle elendi; bu durum, mahkeme kararlarıyla da tescillendi” değerlendirmesinde bulundu. Çözüm teklifini de sunan Avcı şunları söyledi: “Atanamayan öğretmen krizini çözmek, sadece daha fazla atama yapmakla mümkün değil; köklü bir sistem reformu gerekiyor. MEB, 2025-2026 döneminde en az 30.000 öğretmen ataması yapmalı. Öğretmen atamaları, yalnızca KPSS puanlarına dayandırılmalı; mülâkat sistemi derhal kaldırılmalı.”