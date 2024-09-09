Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuklara canlıları anlatmak için Allah’ın 99 ismini kullanarak “Esma-i Hüsna Ansiklopedisi” adlı bir gösterim serisi başlattı.

Bu serinin amacı, öğrencilerin çevre bilincini artırmak ve onlara yaratıcıyı tanıtmak olarak belirlendi. Proje, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve içerik olarak Nurefşan Çağlaroğlu’nun yazdığı aynı adlı çocuk kitabından esinlenildi. MEB’in sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan ilk üç gösterim, Allah’ın isimlerini tabiattaki çeşitli olaylarla ve canlılarla ilişkilendirerek çocuklara sunuyor.

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