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27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kış Kur'an kursları 11 Eylül'de başladı, 8 ay boyunca devam edecek

27 Eylül 2023, Çarşamba 12:50
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kış Kur'an kurslarımız 11 Eylül'de başladı, 8 ay boyunca devam edecek. Anne, babaları çocuklarını kurslarımıza göndermeleri noktasında davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet TV ekranlarından yayınlanan "İyilik Vakti" programında bütün İslam aleminin Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik etti.

Türkiye olarak başarılı bir hac sezonu geçirdiklerini belirten Erbaş, "Bu yıl hacda milletimiz adına iftihar etmemizi sağlayan bir ödül aldık. Dünya ülkeleri içerisinde 'en iyi hac organizasyonu yapan ülke' ödülünü aldık ve bunun için Rabbimize şükrediyoruz. Bu da aynı zamanda bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bizim bundan sonraki yıllarda çıtayı düşürmek şöyle dursun daha yukarıya doğru çekmek için bize bir sorumluluk yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak iyi bir organizasyon gerçekleştirdiklerini değerlendirmesini yapan Erbaş, "Mekke'deki hastanemizde 450 kadar personel çalıştırıyoruz. Bunun 350'si neredeyse doktor. Yani bir ilimizdeki tam teşekküllü hastane gibi bizim Mekke'de hastanemiz var. Başka ülkelerden de bu kadar donanımlı sağlık hizmeti veren bir ülke yok, bununla da iftihar ediyoruz. Bununla kalmıyoruz Arafat'a çıkamayacak durumda olan hastalarımız oluyor. O hastalarımızı ambulansla alıp Arafat'ta kurduğumuz çadır hastanelerde tedavisi devam eder bir şekilde vakfelerini yaptırıp tekrar Mekke'ye taşıyoruz." bilgisini verdi.

"4-6 yaş Kur'an kurslarımıza benzer bir çalışmayı hacca taşıdık"

Erbaş, bu yıl çocuklarıyla hacca gelen ailelere verilen hizmete ilişkin, "Çocuklarıyla birlikte hacca gelen ailelerimizi bir kafilede topladık ve onlara yönelik Türkiye'de özellikle 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda yaptığımız çalışmalara benzer bir çalışmayı hacca taşıdık. Otellerinde onlara özel alanlar, oyun alanları hazırladık. Başlarındaki hocalarımız çocuklarımıza temel dini bilgiler eğitimi verdi." açıklamasını yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonunun iyilik hareketinin en önemli vasıtalarından birisi olduğunun altını çizen Erbaş, "Yıl boyunca kurban etini bekleyen milyonlarca insan var ki biz bu yıl bu milyonlarca insandan 34,5 milyonuna ulaştık. Bu da 745 bin hisse kurban demektir. Bu bir yardımlaşmadır, dayanışmadır ve dinimizin en güzel dayanışma örneklerinden birisidir." bilgisini paylaştı.

"Fas ve Libya için yardım kampanyası başlattık"

Erbaş, Fas'ta meydana gelen deprem ve Libya'daki sel felaketi için TDV'nin "Şimdi Kardeşlerimizin Yanındayız" sloganıyla yardım kampanyası başlattığına işaret ederek, "TDV-AFAD işbirliğiyle deprem bölgesine ve sel olan bölgeye yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim en önemli çalışma alanlarımızdan birisidir, dünyanın neresinde bir felaket olursa biz oraya koşmak zorundayız. İnşallah en kısa zamanda hem Fas'ta depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarma noktasında hem de Libya'da yaşanan sel felaketine maruz kalan kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV ve AFAD olarak elimizden gelen gayreti gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

"Anne, babaları çocuklarını kurslarımıza göndermeleri noktasında davet ediyorum"

Okullarda seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinden en az birini tercih eden öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediyesi verdiklerini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Devletimizin bütün okullarımızda seçmeli Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler dersini koymuş olması çok büyük bir gelişme ve kazanımdır. Biz öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim hediyelerini il ve ilçe müftülükleri ile Kur'an kurslarına müracaat ederek alabilecekler. Bu yıl yaz Kur'an kurslarımızda 3 milyona yakın öğrenciye eğitim verdik. Kış Kur'an kurslarımız 11 Eylül'de başladı, 8 ay boyunca devam edecek. Bu çok önemli bir fırsat ve imkandır. Anne, babaları çocuklarını kurslarımıza göndermeleri noktasında davet ediyorum."

AA

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