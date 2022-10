‘Liyakatsiz’ işe alım YÖK’e taşındı

Üniversitelerin akademik kadrolarında yaşanan ‘torpilli’ atamalara bir yenisi daha ortaya çıktı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde görevli akademisyen Prof. Dr. Tuncay Bülbül, eşini akademisyen kadrosuna almaya çalıştığı için itiraz ettiği Prof. Dr. Ersen Ersoy’un kendisini tehdit ettiği ve hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) şikayette bulundu. Ayrıca Tuncay Bülbül, eşe özel ilan kadrosunun nasıl yapıldığını anlattı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Prof. Dr. Tuncay Bülbül, YÖK’e yaptığı şikayette, “İki jüri üyesinden biri İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. M.E., diğerinin de Ordu Üniversitesi’nden Doç. Dr. H. Y. olduğunu, her iki jüri üyesinin de tüm akademik kriter ve etik ölçütleri bir kenara bırakarak Ersen Ersoy’un eşi Gülser Ersoy’un atanması yönünde yanlı bir rapor düzenlediklerini öğrendim. (...) Eğer üniversite ve ülke olarak daha güçlü yarınlar istiyorsak her şeyden önce akraba kayırmacılığını bir kenara bırakmalı, liyakat ve adalet düzleminde kararlar vermeliyiz” dedi.