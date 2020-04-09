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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Özel yurtlar mağdur ediyor

09 Nisan 2020, Perşembe 01:22
Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle öğrenci yurtlarında Mart ayı ücreti iade edilirken bu prosedürün özel yurtlarda uygulanmadığını söyleyen bir okuyucumuz mağduriyetini şöyle ifade etti:

“Oğlum Kütahya da Dumlupınar Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi. Bu yıl BENGİSU LTD STİ ait Güzelyurt Öğrenci Köyünde (Özel öğrenci yurdu) kalmakta idi. Malûm COVİD 19 salgını dolayısıyla ülke genelinde üniversitelerin öğretimlerine önce üç haftalık ara verilmesi sonra da online eğitim yapılması kararı ile bu yıl çocuğum 12 Mart 2020 tarihinde yurttan çıkış yapmış  ve sonrasında hizmet almamıştır. Ancak  BENGİSU LTD STİ  07.04.2020 tarihinde bilgilendirme  SMS göndererek; Millî Eğitim’in bilgilendirmesi doğrultusunda yurt ücret ödemelerinde değişiklik yapıldığını ve 2325 TL olan kalan bakiyemin indirimli olarak 1240 TL ödemem gerektiğini tarafıma bildirmiştir. Ben bunu kabul etmiyorum. Devlet yurtlarında mart ayı ücreti öğrencilere iade edilirken millî eğitim nasıl böyle bir kararla, almadığım hizmetin karşılığını ödememi isteyebilir. Normal şartlarda ben kendi isteğimle anlaşmayı bozmuş olsam ve yurttan ayrılsam, kabul edilebilir. Ancak  yurttan ayrılmak benim kişisel almış olduğum bir karar değil. Şu  salgın günlerinde  sadece BENGİSU LTD ST değil bende dahil herkes çok zor günler geçiriyor. Özel yurtları korumak adına alınan karar biz velileri mağdur ediyor. Benden almadığım hizmetin bedeli isteniyor. Devlet yurtlarında uygulanan prosedür bizde neden uygulanmıyor.” 

İstanbul – Yeni Asya 

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