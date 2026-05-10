Sevimli ve dikenli

Hayvanlar Âlemi

“Yüzlerce iğnesi olduğu hâlde hiç dikiş dikmesini bilmeyen şey nedir?” Bu bilmecenin cevabını biliyor musun? Kendimi anlatmaya başlayınca hemen bulacaksın.

İğnelerim tehlikelidir

Vücudumda 6 binden fazla diken vardır. Bu dikenler oldukça sivri ve tehlikelidir. Yalnızlığı severim. Genellikle hayatım boyunca yalnız gezerim.

Dayanıklı bir hayvanım

Çeşitli zehirlere karşı güçlü bir bağışıklık sistemine sahibim. Özellikle yılan zehirlerine karşı. Sıcaklıkların 4 ila 5 dereceye düştüğü dönemlerde kış uykusuna yatarım. Yaklaşık 3 ay kadar uyurum. Geceleri, gündüze göre daha iyi görürüm. Bu sebeple yuvamdan geceleri çıkarım. Gündüz gözüyle beni sık göremezsin. Doğru bildin! Ben bir kirpiyim!

Dikenlerim beni korur

Birçok hayvana göre daha uzun ömre sahibim. Ne kadar mı? Ortalama 15-20 yıl yaşarım. Herhangi bir tehlike anında kendimi bir top gibi kapatırım. Dikenlerim silahımdır; ok ve mızrak gibi kullanırım. Bunlar sayesinde dış etkenlerden korunurum. Allah bana savunma mekanizmamı doğuştan vermiş.

Zararlı bir hayvan değilim

Doğduktan sadece birkaç dakika sonra dikenlerim çıkmaya başlar. Bu süreç o kadar hızlıdır ki siz insanlar, dikenlerimizle birlikte doğduğumuzu sanırsınız. Dayanıklı olduğumu söylemiştim. Çöl ve orman gibi zor şartlarda da yaşayabilirim.

Doğuştan yüzücüyüm

Böcek, tırtıl ve yeşilliklerle beslenirim. Yüzebilme yeteneğim de doğuştandır. Yeni doğan bir kirpiyi suya atarsanız yüzebildiğini görebilirsiniz. Beni tanıdığına mutlu oldun mu? Belki karşılaşırız. Hoşça kal.