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4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Risale-i Nur tefekkürle okunmalı

04 Mart 2020, Çarşamba 03:47
‘Risale-i Nur ve Özel Okumanın Önemi’ konulu seminerde konuşan Nuray Serim Hasbaş, “Risale-i Nurları dikkat, teenni ve tefekkürle okumak gerekir” dedi.

Yalova Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlediği, Nuray Serim Hasbaş’ın konuşmacı olarak katıldığı, ‘Risale-i Nur ve Özel Okumanın Önemi’ konulu seminer, Yalova, İzmit ve Bursa Orhangazi’den hanım okuyucuların katılımıyla Yalova’da gerçekleştirildi. Risale-i Nur’dan alıntılarla giriş yapan Nuray Hasbaş, ‘Bediüzzaman Hazretleri’nin asrın hastalıklarına Kur’ân eczahane’sinden terkip ettiği ilâçlar olan Risale-i Nur Külliyatı’nı okumak ve ona muhatap olmak önemli bir iştir. Eserleri dikkat, teenni ve tefekkürle okumak gerekir. Risale-i Nur’un ‘gıda ve taam hükmündeki hakikatleri’ sadece akla değil, kalbe, ruha ve bütün hislere hitap eder” şeklinde konuştu.

Lisan-ı hal, lisan-ı kal’den etkilidir

Hasbaş, okuduklarımızdan ve anladıklarımızdan nefsimizin de hissesini alıp almadığını, doğru yolda mı, yoksa yanlış yolda mı gittiğimizi öğrenmek için yapmamız gerekeni şöyle tanımlıyor: “Anladıklarımızı hayatımıza geçirip, o düsturları yaşayabiliyor muyuz? Aile hayatımızda, iş hayatımızda, içtimaî hayatımızda, “Çoğu zaman lisan-ı hal, lisan-ı kal’den etkilidir” düsturu ile Risale-i Nur’dan kazandıklarımızı hal lisanımızla da olsa başkalarına mesaj verebiliyor muyuz? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar bize nasıl okuduğumuzu gösterecektir.” Zübeyir Gündüzalp’in altın prensiplerinden örnekler veren Hasbaş, “Üstad’ımız Risâle-i Nur’u üç temel esas üzerine bina etmiştir: 1. İmânî bahisler. 2. Müdâfaalar. 3. Lâhikalar. Zübeyir Ağabey ise meseleyi şöyle izah eder: ‘İmânî bahisleri okuyanlar, ehl-i takva ve ehl-i salâhât olur. Müdâfaaları okuyanlar, dâvâsını müdâfaayla mücehhez olur. Lâhikaları okuyanlar, hadiseler karşısında nasıl hatt-ı harekette bulunacaklarını lâhikalardan öğrenirler” dedi. 

Az da olsa devamlı okumak 

Risale-i Nurları yeni okumaya başlayanlara ise Zübeyir Ağabey’den örnek veren Nuray Hasbaş, “Zübeyir Ağabey, ‘Külliyatı üç defa okumadan lügâte bakmaya lüzum yok. Sen lügât öğrenmiyorsun ki, Risale okuyorsun… Evvelâ Risale-i Nur’un üslûbuna aşina ol, sonradan lügâte bak. Evvelâ benimseyeceksin. Risâle-i Nur’u ve Üstad’ı ne kadar benimsersen o kadar istifade edersin’ demiştir. Bunu düstur edinmeliyiz, sabır ve sebatla okumalıyız” şeklinde konuştu. Özel okumalarımızda ise en önemli meselenin az da olsa devamli okumak olduğunu söyleyen Hasbaş, “Hadis-i şerifte bildirildiği gibi, ‘Amelin hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır’ Nurları okuma konusunda da bu hadis-i şerife ittiba ederek, her gün okuyabileceğimiz asgarî miktarı belirlememiz ve en ağır şartlarda bile ondan asla vazgeçmememiz çok önemlidir” dedi.

Yalova – Yeni Asya

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