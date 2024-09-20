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20 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Şimdi de askıda defter, kalem

20 Eylül 2024, Cuma 10:26
Yüksek enflasyonun etkisiyle askıda ekmek ve simit gibi gıda ürünlerinin yanı sıra askıda elbise uygulamaları da yaygınlaşmıştı. Şimdi de eğitim malzemeleri, özellikle kalem ve defterler, bu listeye eklenmiş durumda.

Balıkesir’de ‘askıda kırtasiye’ uygulaması yoğun ilgi gördü

 

Açlık sınırı 19 bin 271 lira, yoksulluk sınırı ise 62 bin 772 lira oldu. Milyonlarca emekli 12 bin 500 lira maaşla geçinmeye çalışırken, asgari ücret 17 bin 2 lira seviyesine düşerek açlık sınırının altında kaldı.

Vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle toplum arasında “askıda” uygulamasını başlatmıştı. Yeni eğitim öğretim yılı açılırken de çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının maliyetinin geçen yıla oranla katlanması gündem olmuştu.

Yalova’da bir kırtasiyeci, maddi durumu yetersiz öğrencilere destek olmak amacıyla “askıda defter kalem” uygulamasını başlattı. Dilek Yaşar, aile ve arkadaşlarının katkılarıyla yürütülen bu projeyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Ekmek ve simide yapılan yüksek zamlarla 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlar fırınlarda askıda ekmek, simit uygulamasını yaygınlaştırdı. Eskiden öğrenciler de faydalansın diye başlanan uygulamadan, artık 7’de 70’e herkes ihtiyaç sahibi olduğu için, faydalanmaya çalışıyor.

Eğitimde sorunlar çığ gibi büyüdü

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası, eğitimdeki sorunlara dikkat çektiği bir rapor yayımladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yetersiz beslenme, ulaşım ve okullardaki temizlik sorunu gibi başlıklara dikkat çekilen raporda, ülkede her geçen gün derinleşen ekonomik krizin etkileri de anlatıldı. Raporda eğitimciler ile sendikaların eleştirilerinin odağında olan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile ekonomik kriz, yetersiz beslenme, ulaşım ve okullardaki temizlik sorununa yer verildi. Ülkede her geçen gün derinleşen ekonomik krizle velilerin okul masraflarını karşılayamayacak düzeye geldiği belirtilen raporda, öğrenciler için “bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su” talebinin önemine de vurgu yapıldı. Raporda, okulların ‘bağış’ adı altında kayıt parası istediği ve bu ücretlerin yoksun semtlerde 5 bin TL’den başladığı, gelir düzeyi yüksek olan semtlerde ise 15 bin TL ila 20 bin TL değiştiği de belirtildi.

Haber Merkezi

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