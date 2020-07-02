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2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Temmuz sayısı çıktı! Bir Tefekkür Fırsatı: Tatil

02 Temmuz 2020, Perşembe
Can Kardeş, Temmuz sayısında ‘tatil’e tefekkür penceresinden bakılması gerektiğinin altını çizerek, tatilin bir “fırsat” bilinip, iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Can Kardeş 366. sayısında “tatil” konusunu işliyor. Derginin Yayın Yönetmeni Demirhan Kadıoğlu, tatili bir “fırsat” bilip, iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Nasıl mı? Kadıoğlu, “Bir Tefekkür Fırsatı: Tatil” başlıklı yazısında, tatile tefekkür penceresinden bakılması gerektiğini, düşünmenin önemini de Peygamber Efendimizin (asm) ve Bediüzzaman Hazretleri’nin sözlerine dayanak yaparak anlatıyor. Tatilde sadece dinlenmek ve yan gelip yatmamak gerektiğini hatırlatan yazar, nefis manzaralara bakarak “düşünerek” de dinlenilmesi gerektiğini vurguluyor. Can Kardeş’in vazgeçilmez karakterlerinden “Arif’in Dünyası” köşesinde, kahramanımız dedesiyle birlikte üzüm asmalarının bulunduğu bahçede, bir üzüm tanesinden yola çıkarak, tefekkür ediyor. Peki, bir üzüm tanesinden yaratıcı olan Allah’ı bulmak mümkün mü? İşte bu sohbeti okurken anlayacaksınız.

HAYDİ FAALİYETE!

Benzer bir konuyu çizgi karakter Uçan Çocuk’ta da görmek mümkün. Hatta bir karesinde, “Tatilde, kâinat kitabını okuyun” diyor. Tatilde Can Kardeş’te boş yok. Çocuklar, bu sayfada kendi yaptıkları ürününü hem sergiliyor, hem de eğleniyor. Makas Eller köşesinde bir tatil eğlencesi olan faaliiyette, kendi yap-bozunu yapacak ve vitrini yenileyecek.

DİKKAT DENİZ EJDERİ!

Severek takip ettiğiniz Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu, Deniz Ejderi...

Resfecan’ın Maceraları’nda ise Dilek Açıkgöz, 14. kuralını okurlarla paylaşıyor. Peki, “Dik Limanı”na  gitmeye hazır mısınız? Vız Vız Arı karakteri yepyeni bir macerayla karşınıza çıkıyor. Dostlarından birinin başına kötü bir şey geliyor. Bakın, arkadaşı için nasıl bir çözüm buluyor? 

TATİLDE HEM CAN KARDEŞ DERGİSİNİ OKUYUN, HEM DE CAN KARDEŞ YAYINLARINI OKUYUN 

Tatilde elinizden Can Kardeş dergisini düşürmeyin. Ya Can Kardeş Yayınları? Neler yok ki, yayınlarımızda; 10 setlik Mahsun, 5 setlik Vız Vız Arı ve ikinci baskısı yapılan ve İsmail Tezer’in kaleminden İman Serisi... Yine Can Kardeş Yayınları’ndan çıkan Peygamberimizin Hayatı çizgi romanı mutlaka edinin. Ki, tatiliniz bol tefekkürlü geçsin. Tatil, okumakla güzelleşsin. 

Okunma Sayısı: 65
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