'Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilecek'

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

AA

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