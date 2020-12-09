UNICEF: Okulların kapatılması son çare olmalı

Okulların kapatılmasının ilk değil son çare olması gerektiğini belirten UNICEF direktörü Robert Jenkins, “Okulları koronavirüs hastalığına karşı korumak için tedbirler alınmalı” dedi.

BM Uluslararası Çocuklara Âcil Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüsle mücadele kapsamında okulların kapatılması sebebiyle 1 Aralık itibarıyla 320 milyon çocuğun eve kapandığını bildirdi. Bu sayının dünya çapında okul çağındaki beş çocuktan biri anlamına geldiği kaydedildi. DW’nin haberine göre okula gidemeyen çocuk ve genç sayısının 1 Kasım’a göre 90 milyon kişi arttığına işaret eden UNICEF, okulların kapatılmasının öğrenmeye çok olumsuz etkileri bulunduğunu, ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel durumlarının da olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Okulların yayılma hızını arttırdığına dair delil yok

UNICEF’in eğitimden sorumlu direktörü Robert Jenkins, okulların pandeminin ana sebebi olmadığının ispatlandığına dikkat çekerek “Buna rağmen hükümetlerin okulların kapatılması tedbirine son değil, ilk çare olarak başvurduklarını görüyoruz. Bu, alarm verici bir eğilim” diye konuştu. Okul kapatma tedbirlerinin bölge bölge değil, ülke çapında yürürlüğe sokulmasını eleştiren Jenkins, okulların açık tutulmasının avantajlarının, kapatılmasına göre çok daha ağır bastığına işaret ederek “Okulların ülke çapında kapatılmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı. Okulları koronavirüs hastalığına karşı korumak için tedbirler alınmalı” dedi. Okulların koronavirüs yayılma hızını arttırdığına dair hiçbir delil bulunmadığını savunan Jenkins, hükümetlerden okulların yeniden açılmasına öncelik vermelerini ve bunun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mümkün olan her tür tedbirin alınmasını istedi.