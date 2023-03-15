Üsküp’te çocuklar için namaz programı

Sabah Namazı Buluşmaları’nın kapanışına katılan çocuklar hediyelerle sevindirildi.

Üsküp’teki Mustafa Paşa Camii’nde pazar günleri düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları’nın kapanışı yapıldı. Buluşmalara katılan çocuklar hediyelerle sevindirildi. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Mustafa Paşa Camii’nde pazar günlerine özgü “Sabah Namazı Buluşmaları”nın sonuncusu yapıldı. Programa yaklaşık 80 çocuk ebeveynleri ile katıldı. Namazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi. Sabah namazı buluşmalarına katılan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona eren etkinliğin ardından katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.Peki öksürüğün hangi durumlarda ciddiye alınması gerekiyor? Prof. Dr. Kömürcüoğlu, “Gribal enfeksiyon sonrası gelişen bir öksürüğün çok korkulacak bir durum olmadığını belirtiyor. Ama eğer uzuyorsa, bir ayı bulduysa ve hiçbir azalma göstermediyse o zaman diğer öksürük nedenlerine de bakmamız lazım” diyor. (TRT Haber)

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