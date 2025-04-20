36 bin üretici don zararına uğradı

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “812 bin 681 dekar alanda 36 bin 738 üreticimiz don zararına uğradı” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Manisa’da ziraî don sebebiyle zarar gören üzüm bağlarındaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, “İlk tespitimize göre üzüm ağırlıklı olmak üzere, kiraz, şeftali, kayısı, ayva, armut, badem, ceviz, erik, zeytin gibi ürün gruplarında 812 bin 681 dekar alanda 36 bin 738 üreticimiz don zararına uğradı” dedi.

Son yılların en büyük afetini yaşadık

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, 10-11 Nisan tarihlerinde meydana gelen ziraî don afetinin zararını yerinde incelemek üzere Manisa’ya geldi.

Afetle ilgili alınan kararları basın açıklaması ile duyuran Bakan Yardımcısı Gizligider, şunları söyledi:

“Son yılların en büyük afetini yaşadık. Bu don olayının Manisamızın en yoğun yaşandığı ilçesindeyiz. 10 Nisan 2025 gece yarısı itibariyle Manisa ile birlikte 34 ilimizde bu afeti yaşadık. Manisa, tarım sektöründe bizim için lokomotif illerden biri. 877 bin 598 dekarı aşan bir bağ alanımız var. Sadece Türkiye’de değil dünyada da bağcılık konusunda marka illerden biri. Tabiî sadece üzüm değil, meyvecilik yapan üreticilerimiz de Manisa’da dondan etkilenmiş durumda. 10 Nisan tarihinde 01.00 ile 08.00 saatleri arasında bazı bölgelerde eksi 3 dereceye kadar düşen bir hava sıcaklığı yaşadık. 17 ilçemiz de bundan etkilendi. Türkiye’de diğer illerde eksi 17’ye kadar sıcaklıklar vardı. Saruhanlı ise en yoğun zararın yaşandığı ilçemiz. Genellikle taban arazilerde bu sıkıntıyı yaşadık.”

Haber Merkezi