4 milyondan fazla bileti mobil uygulamadan sattı

THY yolcuları, 2018 yılında 4 milyonu aşkın bileti, mobil uygulamadan satın aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 124 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ve sunduğu eşsiz seyahat deneyimi ile küresel havacılık pazarındaki payını her yıl artıran THY, yolcularının seyahatlerini kolaylıkla planlayabildiği mobil uygulaması aracılığıyla 2018 yılında 4 milyon 100 bin adet biletleme işlemi gerçekleştirdi.

Geliştirmeler ve hizmete alınan yeni özelliklerin etkisiyle yolcular için güvenilir bir seyahat asistanına dönüşen mobil uygulama, 2018 yılında rekor sayıda toplam 75,2 milyon yolcu taşıyan bayrak taşıyıcının, başarılı performansına önemli bir katkıda bulundu.

Uygulamada gerçekleştirilen yenilikler yolcular tarafından büyük beğeni topladı. Mobil uygulama 2017'de 2 milyon 502 bin, geçen yıl da 3 milyon kez indirildi.

Android ve IOS sistemine sahip akıllı telefonların uygulama marketlerinden edinilebilen program, Türkiye'den sonra en çok Almanya'da ilgi gördü.

THY misafirlerini çağrı merkezinde 14 farklı dilde karşılıyor

Önceki sürümlerde kullanıcılara yalnızca Türkçe ve İngilizce hizmet sunan uygulamaya, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca da eklendi.

THY mobil uygulamanın yanında misafirlerini web sitesinde 12, çağrı merkezinde ise 14 farklı dilde karşılıyor.

Dünyayı keşfetme yolculuğunda pratik ve güvenli bir başlangıç noktası olan THY mobil uygulaması ile yolcular, hızlı bir şekilde bilet almanın yanı sıra mil işlemlerini gerçekleştirebiliyor, rezervasyonlarını yönetebiliyor ve kayıtlı uçuşlarını görüntüleyebiliyor.

Kullanıcısını tanıyan mobil uygulama, Türk Hava Yolları yolcularının geçmiş seyahat tercihleri ve beğenilerine göre özel öneriler de sunuyor.