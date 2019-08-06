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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

7 ayda 117 milyon yolcu havayollarıyla seyahat etti

06 Ağustos 2019, Salı 10:48
Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın yedi ayında 116 milyon 858 bin 460 oldu. İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde, 22 milyon 143 bin 50 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayı ve yılın 7 ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, temmuzda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 79 bin 311, dış hatlarda 83 bin 547 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 44 bin 660 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 207 bin 518'e ulaştı.

Temmuz ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 122 bin 161, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 897 bin 411 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 22 milyon 45 bin 978 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda 76 bin 452 tona, dış hatlarda 203 bin 180 tona, toplamda ise 279 bin 632 tona ulaştı.

AA

Etiketler: havayolu, yolcu
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