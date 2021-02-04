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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

78 gıdada alım gücü düştü

04 Şubat 2021, Perşembe 21:34
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, TÜİK İstatistiklerine göre, Ocak 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında olmak üzere, son bir yılda, 50’si temel gıda olmak üzere 78 gıda maddesinde tüm işçi, memur ve emeklilerin satın alma gücünün düştüğünü söyledi.

Ocak 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasındaki son bir yılda çalışan işçilerin, memurların ve emeklilerin maaş artışları yüzde 13,5 ile yüzde 15 arasında arttığına dikkat çeken Çakar, “78 gıda maddesinin son bir yıllık fiyat artışları ise işçi ve memurlar ile emeklilerin ücret artışlarının üzerinde gerçekleşmiştir. Özellikle de, 27 temel gıdanın fiyat artışı ücret artışlarını ikiye katladı. Son bir yılda 78 gıdanın fiyat artış oranları çalışanların ve emeklilerin ücret artış oranlarının üstünde olması nedeniyle, tüketicilerin çoğunluğu yeterli gıdaya erişemiyor ya da erişmekte zorlanıyor. Özellikle de kirada oturan asgari ücretli ya da düşük ücretli kalabalık ailelerin yeterli gıdaya erişmeleri hiç olanaklı değildir” dedi.

Gerçek enflasyon iki kat fazla

Enflasyon ile ilgili araştırmalarda Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) alternatif olarak kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), geçen ay enflasyonun yüzde 2.99 arttığını duyurdu. Bu rakam TÜİK’in açıkladığı yüzde 1,68’in neredeyse iki katı. TÜİK’in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68 arttı, yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu. ENAG’dan yapılan açıklamada ise “Ocak 2021 dönemi (31.12.2020 – 31.01.2021) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %2.99 arttı” denildi.

Ankara - Ahmet Terzi

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