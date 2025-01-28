AB, Suriye’ye yönelik yaptırımları hafifletecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 8 Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesinden sonra HTŞ’nin yeni bir yönetim kurduğu Suriye’ye yönelik yaptırımları hafifletecek.

Açıklamayı, Brüksel’de gerçekleştirilen toplantısı sürerken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptı. Kallas, “AB dışişleri bakanları, Suriye’ye uygulanan AB yaptırımlarını hafifletmek için bir yol haritası üzerinde anlaştı” ifadelerini kullandı. “Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz” diyen Yüksek Temsilci, Şam yönetimi tarafından yanlış adımlar atılması hâlinde yaptırımların geri gelebileceği uyarısını yaptı. Ankara - Anka

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