ABD ekonomisi durgunlaşabilir

Amerika başkanı Donald Trump, Koronavirüs salgını nedeniyle ülke ekonomisinin resesyona gidebileceğini söyledi.

Parstoday’deki habere göre Amerika başkanı Donald Trump, “ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?” sorusu üzerine “Olabilir.” yanıtını verdi. Trump açıklamasında ayrıca Koronavirüs salgınının Ağustos ayına kadar etkisini sürdürebileceğini, bu yüzden Amerika ekonomisinde bazı sorunlara yol açabileceğini belirtti. Trump açıklamasının devamında, ekonomiden daha ziyade koronavirüse konsantre olacaklarını vurguladı. Son verilere göre şimdiye kadar Amerika’da 4 bin 455 kişi koronavirüse yakalanırken, virüse yakalanan 74 kişi iyileşti, 77 kişi can verdi.

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