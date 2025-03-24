Alım gücü erimeye devam ediyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Ar-Ge birimi KAMUAR’ın Mart 2025 “Halkın Enflasyonu” araştırması, gıda fiyatlarında hız kesmeyen artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Halkın en çok tükettiği 64 temel gıda maddesine dayalı fiyat endeksine göre, yalnızca Mart ayında fiyatlar yüzde 6,8 oranında yükseldi. Yılın ilk üç ayında toplam artış yüzde 13,6 olurken, son 12 aydaki fiyat artışı yüzde 54,2’yi buldu. Araştırmaya göre, özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki sert yükseliş dar gelirli vatandaşların bütçesini zorluyor. Mart’ta sebze fiyatları yüzde 19,8, meyve fiyatları ise yüzde 12,7 oranında arttı. İstanbul - Sedat Serdar

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