Devletteki israf kriz ortamında bile devam ederken, faturası ‘mali disiplin' söylemiyle bir kez daha kemer sıkmaya zorlanan ücretlilere ve emeklilere çıkarılıyor.

Ögün başına 17.3 TL

Asgarî ücretli bir çalışan, aylık geliriyle kendisi ve dört kişilik ailesi için gıdaya günlük sadece 207 lira, öğün başına 69 lira ayırabiliyor. Buna göre asgarî ücretlinin her bir öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 17.3 lira.

Arada 5.5 kat fark var

En düşük yüzde 20’lik gelir grubuyla en yüksek 20 gelir grubunun tüketim harcamaları arasında 5.5 kat fark var. Geçen yıl en yoksul yüzde 20, aylık ortalama 8827 lira harcama yapabilirken en zengin yüzde 20 48.830 lira harcadı.

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Alım gücü krizi derinleşiyor

TÜİK verileri yüksek enflasyon karşısında artan yoksullaşmayı gözler önüne serdi. DW Türkçe’nin yaptığı analize göre bir asgari ücretli dört kişilik ailesi için gıdaya öğün başına 69 lira ayırabiliyor.

Türkiye’de ‘mali disiplin’ söylemiyle ücretliler ve emeklilerin kemer sıkmasına yönelik politikalar hız kazanırken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri emekli ve asgari ücretlinin yüksek enflasyon ortamında yaşam koşullarının ne kadar zorlaştığını ortaya koydu. DW Türkçe’nin TÜİK Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri üzerinden yaptığı analize göre, asgari ücretli aylık geliriyle kendisi ve ailesi için gıdaya günlük sadece 207 lira, öğün başına 69 lira ayırabiliyor. Buna göre asgari ücretlinin her bir öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 17,3 lira. Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. Son artış ile beraber asgari ücret 17 bin 2 liraya yükseltildi. Ancak bu artışın bütün yıl için yapıldığı, Temmuz ayında enflasyon güncellemesi yapılmayacağı duyuruldu.

Zamdan faydalanamayacaklar

Aynı dönem en düşük emekli maaşı ise 10 bin liraya tamamlandı. Ancak şu anda 10 bin lira aylık alanlar, Temmuz’da yapılacak enflasyon farkı ödemesi kök maaşlarına ekleneceği için zamdan ya daha düşük oranlarda faydalanacak ya da hiç faydalanamayacak. Her iki kesimin de en düşük yüzde 20’lik gelir grubunda yer aldığı düşünüldüğünde TÜİK’in tüketim harcamaları verileri alım gücüne ilişkin tablonun ağırlığını ortaya koyuyor.

TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarına göre en düşük yüzde 20’lik gelir grubu, gelirlerinin yüzde 36,6’sını gıda sağlık harcamave alkolsüz içecek harcamalarına, yüzde 29,2’sini konut ve kira harcamalarına, yüzde 8,8’ini ulaştırma harcamalarına, yüzde 5,4’ünü mobilya, ev eşyası ve ev bakım hizmetlerine ayırabiliyor. Geçen yıl en yoksul yüzde 20, aylık ortalama 8 bin 827 lira harcama yapabilirken bu rakam en zengin yüzde 20’lik kesimde ortalama 48 bin 830 liraya çıktı.

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Bu enflasyonla asgari ücretli nasıl yaşayacak?

Asgari ücrete ara zam meselesi toplumsal bir sorun olmaya doğru ilerliyor. Yaşanan enflasyon karşısında asgari ücretlinin almış olduğu yıllık zam erirken daha Haziran ayında asgari ücret açlık sınırının altına indi. Büyük bir geçim sıkıntısı yaşanmaya başlanırken yılın geri kalanının zamsız geçilmesi halinde asgari ücretliler için son 50 yılın en zor dönemi yaşanacak. Ekonomim’de yer alan habere göre, asgari ücret ile alakalı olarak Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp çok önemli değerlendirmelerde bulunarak, “Her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı 75,5 olsa da, ki 75,5 de çok yüksek bir rakam, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun üç haneli olduğunu görüyoruz. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum” dedi.

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Takipteki kart borçluları yüzde 70 arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Nisan 2024 verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı yüzde 32,5 arttı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı 2024 Ocak-Nisan döneminde, yüzde 42,5’lik artışla 422 bin 650’den 602 bin 107’ye yükseldi. Bu durumdakilerin sayısı 2024 Ocak ayında 143 bin 863’ten 194 bin 142’ye, şubat ayında 89 bin 895’ten 179 bin 803’e, mart ayında 145 bin 849’dan 182 bin 497’ye, nisan ayında 121 bin 392’den 195 bin 870’e çıktı.

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