Enflasyona “kamuflasyon” takozu

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, kamunun zam politikalarının enflasyonu beslediğini belirterek Türkiye’deki tabloyu “kamuflasyon” olarak nitelendirdi ve uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermediğini söyledi.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, “Enflasyon düşmeyecek; çünkü…” başlıklı yazısında Türkiye’de enflasyonla mücadelenin başarısız olmasının temel sebebinin yanlış politikalar ve kamu eliyle sürdürülen fiyat artışları olduğunu savundu. Enflasyonun artık klasik ekonomi kurallarıyla açıklanamayacağını belirten Oğuz, “Türkiye’deki enflasyon değil dostlar; bizdeki düpedüz kamuflasyon” ifadelerini kullandı. Oğuz, “Diploma basarak cehaletten, para basarak sefaletten kurtulamazsın. Enflasyonu çözmek yerine onu besleyen kamuflasyon anlayışıyla da refaha ulaşılamaz” diyerek, Merkez Bankası’nın para politikaları ile ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin beklenen sonucu vermediğini öne sürdü.

Yanlış yerde çözüm aranıyor

Enflasyonun sebebinin ve çözümünün yanlış yerde arandığını ifade eden Oğuz, meselenin ekonomi yönetiminin söylemleriyle çözülemeyeceğini belirtti. Emekliden çiftçiye, memurdan esnafa kadar toplumun geniş kesimlerinin fedakârlık yaptığını ancak buna rağmen enflasyonun düşmediğini kaydeden Oğuz, uygulanan politikaların üretimi zayıflattığını, alım gücünü erittiğini ve yoksulluğu derinleştirdiğini ifade etti. Enflasyonun artık yalnızca ekonomik değil, toplumsal bir problem hâline geldiğini savunan Oğuz, “Neden düşüremiyoruz? Birincisi, niyetimiz yok. İkincisi, her birimiz enflasyon değirmenine su taşıyoruz. Üçüncüsü, kriz değil çürüme var; fiyatlandırmada davranış bozukluğu yaygın” ifadelerini kullandı. Mevcut ekonomi yönetiminin enflasyonu düşüremeyeceğini öne süren Oğuz, “Bu hükümet düşürmeyecek. Merkez düşüremeyecek... Umut yok yani” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi