Alman ekonomisi pandemide yüzde 5 daraldı

Alman ekonomisi, Kovid-19 pandemisinin yaşandığı 2020'de, 11 yıllık büyüme trendinin ardından yüzde 5 küçüldü.

Almanya Eyalet İstatistik Kurumu Destatis'ten perşembe günü yaptığı açıklamada pandemiden en çok sanayi ve hizmet sektörünün etkilendiği ifade edildi. Açıklamada, yalnızca inşaat sektöründe büyüme kaydedildiği belirtilirken; tarım, finansal hizmetler, emlak ve bilgi ve iletişim alanlarında nispeten daha yumuşak düşüşler yaşandığı kaydedildi. Endüstri alanında daralmanın yüzde 9,7'ye ulaştığı açıklandı. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen kültür ve spor etkinliklerinde yaşanan daralma nın ise yüzde 11,3'e vardığı duyuruldu. Euronews Türkçe

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