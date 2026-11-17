Adana’nın Kozan ilçesinde emekliler, aylıklarının yetersizliği sebebiyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.

Elektrik, su, kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirten emekliler, Ocak ayında yapılacak zammın ardından çarşı pazar fiyatlarına da zam geleceğini ve alacakları zammın “eriyeceğini” düşündüklerini aktardılar.

Kozanlı bir emekli şöyle konuştu: “Emekliyim ama maaşım yetişmiyor, 27’nci yıla giriyorum emekliliğimde. Elimize geçen para evin masrafına, elektriğe, telefona, suya yetmiyor. Şu an boyacılık yapıyorum. 74 yaşındayım, ayakkabı boyuyorum. Verecekleri zam 2 bin 500 lira ya olur ya olmaz bunların. Ne olacak bu emeklinin hali böyle?” Diğer bir emekli, “Maaş yetmiyor. Ben şofördüm, gece gündüz direksiyon salladım, 25 yıl BAĞ-KUR yatırdım, aldığım 23 bin 500 lira maaş” dedi.

Adana - Anka