Artan maliyetler ve tahsilat sıkıntıları sanayicileri zorluyor. İÇASİFED ve OSİAD Onursal Başkanı Mehmet Akyürek, “İşletmeler şu anda masrafı karşılamaya çalışıyor. Kâr etmeye değil” dedi.

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) faaliyetlerini sürdürmesini giderek zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon, finansmana erişim sıkıntısı, artan girdi maliyetleri ve talepteki daralma, sanayicileri ayakta kalma mücadelesiyle karşı karşıya bırakıyor. İÇASİFED ve OSİAD Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mehmet Akyürek, iyet’e yaptığı açıklamada KOBİ’lerin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini anlattı.

Yüksek faizler üretimi olumsuz etkiliyor

KOBİ’lerin üretimde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akyürek, birçok işletmenin iş bulmakta ve alacaklarını tahsil etmekte zorlandığını belirtti. Ekonomik sorunlara bölgedeki savaşların da eklendiğini söyleyen Akyürek, “KOBİ’ler şu anda tahsilat sorunu çekiyor. Talep daralması söz konusu. Çoğunun işi yok” dedi. Yüksek faizlerin üretimi olumsuz etkilediğini belirten Akyürek, TÜİK’in yüzde 29 olarak açıkladığı enflasyon oranının piyasadaki fiyat artışlarıyla örtüşmediğini savundu.

Kamu kurumları ve büyük şirketlerin ödemelerini geciktirmesinin KOBİ’lerde nakit sıkışıklığına yol açtığını belirten Akyürek, tahsilat sürelerinin üç ila beş aya kadar uzadığını söyledi. İşletmelerin henüz tahsil edemedikleri alacakların KDV’sini ödemek zorunda kaldığını, işçilik ve lojistik maliyetlerinin de giderek arttığını ifade etti.

Fon vurgunu piyasadaki nakit sıkışıklığını artırdı

Çalışanların şartlarını iyileştirmek amacıyla yaptıkları harcamaların karşılığını alamadıklarını belirten Akyürek, fon skandalının piyasadaki etkilerine de dikkat çekti. Akyürek, “Arkasından tuzu biberi olan bir fon vurgunu geldi. Birden bire piyasada para yok oldu. Paranın piyasadan çekildiğini çok önceden fark ettik ama bunun fona gittiğini fark edemedik” ifadelerini kullandı. Artan giderlerin sanayicileri üretimden uzaklaştırdığını belirten Akyürek, birçok işletmenin kazanç sağlamak yerine yalnızca masraflarını karşılamaya çalıştığını söyledi. Vergi yükünün de işletmeleri zorladığını ifade eden Akyürek, 2027’de üretim yapan, kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi bulunan işletmelere yönelik kurumlar vergisinin yüzde 12,5’e düşürülmesini olumlu değerlendirdi. SGK primleri ve KDV’de de benzer indirimler yapılmasını istedi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın üretimin bütün aşamalarına yansıdığını belirten Akyürek, “İşletmeler şu anda masrafa çalışmaya çalışıyor. Kâr etmeye değil” dedi.

Sanayi bölgelerinde satılık ve kiralık ilanları arttı

Enerji, işçilik ve diğer işletme giderlerinin yükselmesiyle işyerlerini kapatanların sayısının arttığını belirten Akyürek, organize sanayi bölgelerindeki tabloya dikkat çekti. Akyürek, “Satılık ve kiralık levhaları arttı. Organize Sanayi Bölgeleri’nde bir sokakta en az 3-5 tane levha görürsünüz. Satılmıyor da kiralanmıyor da. İnsanların işletme açacak parası yok” diye konuştu. Ekonomik sorunların yanı sıra sanayide yetişmiş işgücüne erişimin de güçleştiğini belirten Akyürek, özellikle makine operatörü, kaynakçı, bakım teknisyeni, ara kademe personel ve dijital üretim uzmanı bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Haber Merkezi