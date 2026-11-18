İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fon Soruşturması" kapsamında geçen hafta görevinden affını isteyen eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Sermaye piyasalarında milyarlarca liralık şüpheli işleme dair başlatılan "Fon Soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi bir yazı göndererek eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Soruşturmada 129 kişi tutuklu

Adalet Bakanı Akın Gürlek dün akşam yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasındaki son verileri paylaştı. Bakan Gürlek, toplam 498 şüphelinin yer aldığı dosyada 129 kişinin tutuklu bulunduğunu, hakkında yakalama kararı olan 54 kişiyle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğünü bildirdi. Öte yandan, soruşturma kapsamında dün gece 7 şüphelinin daha tutuklandığı öğrenildi.

Geçen hafta görevinden affını istemişti

"Fon Yolsuzluğu" iddialarına dair haberlerde adı geçen Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kavcıoğlu paylaşımında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer vermişti. (ANKA)