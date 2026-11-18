Sözcü TV’ye kayyım atanmasına tepki gösteren siyasetçiler ve gazeteciler, basın hürriyetine yönelik baskılara karşı “Susmayacağız, korkmayacağız, teslim olmayacağız” mesajı verdi.

Ankara - Mehmet Kara

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Sözcü TV’ye dün sabah saatlerinde polis eşliğinde operasyon düzenlenerek kayyım atanması, siyaset dünyasında ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kendi hırsları ile, kendi hırsızları ile, kurdukları yolsuz düzenle mücadele edemeyen, nitekim bir ‘organize şebeke’ gibi tepeden tırnağa suça bulaşan iktidar, suç işlerken yakalanıp kendisini çeken kameramana saldıran kriminal tipler gibi tepki veriyor!” dedi.

Basın hürdür, sansür edilemez

“İktidarın, AKP’nin ‘fon hırsızları’nı açıklayacağı, millet adına bunlarda hesap soracağı falan yok” diyen Uysal, “Zira bu AKP’nin yeni ve son kurumsal hırsızlığı! 128 Milyar doları da ayakkabı kutularını da gördük! Dertleri daha fazla isim ifşa olmasın, dertleri daha konuşulmasın. Aslında mesele yeni bir ‘dokunan yanar’ meselesi. Anayasa’nın 28. maddesi açıktır: Basın hürdür, sansür edilemez! Hukukun siyasî hesaplara göre işletildiği, eleştirinin cezalandırıldığı, farklı seslerin baskı altında tutulduğu bir düzenin demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Devletin gücü, basını susturmak için değil; vatandaşın haklarını, hürriyetlerini ve hukukunu korumak için vardır. Hiç kimse unutmasın: İktidarlar geçicidir. Milletin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve hürriyetler kalıcıdır!” diyerek tepkisini dile getirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: Gerçeği duymaya tahammülleri yok

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halk TV’nin ardından şimdi de Sözcü TV’nin kapısında polisler var, kayyım var. Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız” dedi. Özel, “Bu milletin sesinin yükselmesine isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek, yüreğimiz kurusun” ifadesini kullandı.

Gazeteci yazar Elif Çakır: Sıkıntıları dile getirenler cezaevine atılıyor

Karara tepki gösteren gazeteci yazar Elif Çakır da şöyle dedi: “Muhalif kanallara kayyım ata. Sandıkta kazanamadığın belediyelere kayyım ata. Seni sandıkta yenecek siyasî rakiplerini cezaevinde rehin tut, yargına siyasî yasak karar verdirerek siyaset sahnesinden çıkar. Ülkenin hiçbir sorununu çözme ama sorun var diyeni cezaevine at. Bu kadar adaletsizliği, utanç verici uygulamaları yaparsa bu AKP yapardı ancak...”

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15 Temmuz'dan bu yana 177 medya kuruluşu kapatıldı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK’larla TMSF’nin yetkileri genişletildi. TMSF verilerine göre, bu kapsamda 177 medya kuruluşu kapatılırken 26’sı hakkındaki karar kaldırıldı. Aralarında 34 televizyon, 38 radyo, 73 gazete, dergi ve matbaa ile 6 haber ajansının bulunduğu 151 kuruluşun varlıkları satış amacıyla TMSF’ye devredildi. Fon, bu varlıklardan 2024 sonu itibarıyla 44,12 milyon lira net gelir elde edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

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İki yılda kayyım atanan medya sayısı 11'e ulaştı

Mart 2025’ten bu yana farklı soruşturmalar kapsamında kayyım atanan medya kuruluşlarının sayısı 11’e ulaştı. Son olarak 17 Kasım’da Sözcü TV ve Sözcü’nün internet sitesine kayyım atanmasıyla medya sektöründeki müdahaleler yeniden gündeme geldi. Flash Haber TV, EkoTürk, Kanal V, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor, TELE1, GAİN Medya ve Halk TV’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluşun yönetimi TMSF’ye devredildi. Kayyım atanan kuruluşların bir bölümü satışa çıkarılırken bazılarının yayın akışları değiştirildi, bazılarının ise yayınları durduruldu. 2025 yılında yapılan yasal düzenlemeyle TMSF’nin kayyımlık yetkileri de genişletildi.

Haber Merkezi

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MHP'li isimden günler önceki o çağrı

Halk TV ve Sözcü TV’ye kayyım atanmasından önce MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in 29 Eylül’de yaptığı çağrı yeniden gündeme geldi. Özdemir, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile Sözcü TV’nin sahibi Burak Akbay hakkında çeşitli suçlamalar bulunduğunu öne sürerek, “İlgili yayın kuruluşlarının sahipleri ve yönetim kademelerinde olan isimlerin durumlarının göz ardı edilmesi ciddi bir zaafiyet ve sorun oluşturmaktadır” demişti. Özdemir, adlî makamların gerekli incelemeleri yaparak harekete geçmesini istemişti.

Haber Merkezi