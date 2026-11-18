Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kendi hırsları ile, kendi hırsızları ile, kurdukları yolsuz düzenle mücadele edemeyen, nitekim bir ‘organize şebeke’ gibi tepeden tırnağa suça bulaşan iktidar, suç işlerken yakalanıp kendisini çeken kameramana saldıran kriminal tipler gibi tepki veriyor!” dedi.

“İktidarın, AKP’nin ‘fon hırsızları’nı açıklayacağı, millet adına bunlarda hesap soracağı falan yok” diyen Uysal, “Zira bu AKP’nin yeni ve son kurumsal hırsızlığı! 128 Milyar doları da ayakkabı kutularını da gördük! Dertleri daha fazla isim ifşa olmasın, dertleri daha konuşulmasın. Aslında mesele yeni bir ‘dokunan yanar’ meselesi. Anayasa’nın 28. maddesi açıktır: Basın hürdür, sansür edilemez! Hukukun siyasî hesaplara göre işletildiği, eleştirinin cezalandırıldığı, farklı seslerin baskı altında tutulduğu bir düzenin demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Devletin gücü, basını susturmak için değil; vatandaşın haklarını, hürriyetlerini ve hukukunu korumak için vardır. Hiç kimse unutmasın: İktidarlar geçicidir. Milletin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve hürriyetler kalıcıdır!” diyerek tepkisini dile getirdi

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