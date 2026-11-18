Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Gazze’de devam eden insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Kültürpark Meydanı Kubbet-üs Sahra önünde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan AGD Karatay İlçe Başkan Yardımcısı Hamza Kılınç, “Bugün sözlerimizin mürekkebi gözyaşı, kâğıdı enkaz, kelimeleri ise Gazze’nin yetim bırakılmış çocuklarının feryadıdır” diye konuştu. Konuşmasında dünya liderlerine ve Birleşmiş Milletler’e (BM) seslenen Hamza Kılınç, sözlerine şu cümlelerle devam etti: “Kınama mesajları ve diplomatik toplantılar Gazze’deki yaraları sarmıyor. Kınamalarınız çocukları doyurmuyor! O çok büyük endişeleriniz hiçbir yarayı sarmıyor! Birbirinize caka sattığınız toplantılarınız yıkılan evleri yeniden inşa etmiyor. Sizin sessizliğiniz kan içmekten keyif alan zalimleri azdırıyor. İslâm dünyasının yöneticilerine de açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gazze, merhamet değil, kardeşliğin gereğinin yerine getirilmesini bekliyor. İslâm ülkelerinin orduları, sınırları ve ekonomik güçleri her şeye elverişli ama Gazze için mücadele eden yok. Peki, bütün bu imkânlar mazlumların hayatını korumak için ne zaman seferber olacak? Tarih yalnızca zulmedenleri değil, zulmü durdurabilecek imkâna sahip olduğu hâlde harekete geçmeyenleri de yazacaktır.”

Haber Merkezi