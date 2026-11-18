Gazze halkının sesini duyurmak, yaşananlara tepki göstermek amacıyla bir araya gelen motosiklet platformları, “Demir Atlarımızı Gazze’ye sürüyoruz” adıyla motosiklet turu düzenledi.

Beylikdüzü’nden başlayan program, Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami’nde sona erdi. Etkinliğin ardından Muhammed Kopan, Bese Yaşar, Hasan Avuçga, Mustafa Yıldız ve Yıldırım Mamuk sabah namazının ardından motosikletleriyle Gazze’ye gitmek için yola çıktı. Motosikletleriyle Hatay’a gidecek olan 5 kişi, sınır kapısını geçtikten sonra Suriye’ye, oradan da Ürdün üzerinden Gazze’ye gidecek. Muhammed Kopan, "Hatay Cilvegözü sınır Kapısından Suriye'de Şam'a gideceğiz. Bir gün Şam'da kalıp Ürdün üzerinden kapıya gideceğiz" dedi. Bese Yaşar, "Biz, daha önce motosikletlerimizle umreye gittik. Yine aynı rota üzerinden Hatay Cilvegözü Sınır Kapısından geçip Suriye toprakları üzerinden Ürdün'e, Ürdün'den de kısmet olursa Gazze'ye gitmeyi planlıyoruz. Heyecanlıyız. Geri dönmeme korkusu var. Biz inanarak ve farkındalık oluşturmak amacıyla safımızı belli etmek amacıyla desteğimizi göstereceğiz" diye konuştu. Haber Merkezi

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