İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü "Fon Soruşturması" dosyasında yeni bir yargı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık 7 isim için tutuklama talep etti Adliyede savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. 19 şüpheliye adli kontrol Hâkimlik, savcılığın talepleri doğrultusunda karar vererek 7 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler belli oldu Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 7 şüphelinin isimleri şu şekilde kayıtlara geçti: Ali Kıvanç Mızrakoğlu

Didem Muradoğlu

İlkay Öztürk

İsa Yasin Sevinç

İsmail Erdem

Kazım Erdur

Hilmi Serhan Çapan (ANKA)

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