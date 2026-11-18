İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon krizinde 440 kişinin 401 milyar liralık vurgun yaptığını öne sürerek, “Listeyi açıklayın. AK Parti sıralarına bakıyoruz. Acaba hangisi çaldı? diye” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon krizine ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. Bodrum’daki lüks villa ve yat satışlarının incelenmesini isteyen Çömez, “Yabancı bayraklı yatlar. 1 Eylül 2026 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Londra ve Dubai’ye yapılan seyahatleri inceleyin. Özel uçak seferleri, tarifeli uçak seferleri, kimler gitti, ne kadar kaldı, kimler geri döndü? Kimler hâlâ Londra’da ve Dubai’de? Bunları bulun, çıkartın” çağrısında bulundu.

401 milyar liralık vurgun

Fon krizinde gereken adımların atılmadığını savunan Çömez, “Tam 188 tır dolusu para götürdüler. Bahse konu çeteyi iki aydır konuşuyoruz. Aslına bakarsanız bunun beş yıl öncesi de var” dedi. Meclis’te araştırma komisyonu kurulması yönündeki çağrılarının karşılıksız kaldığını belirten Çömez, “Adalet Bakanı’nız söyledi, 1 Eylül ile 16 Eylül arası 440 kişi tam 401 milyar lira para boca etmiş cebine, çalmış. Bu listeyi açıklayın. Biz herkese şüpheyle bakıyoruz. Oturduğumuz yerden AK Parti sıralarına bakıyoruz. Acaba hangisi çaldı? Hangisi vurgun yaptı?” ifadelerini kullandı. İktidarın olayın üzerini örtmeye çalıştığını söyleyen Çömez, sorumluların açıklanmasını istedi.

“Çuval çuval para transfer edenler kim?”

TERA’nın yönetim binası önünde 16 Eylül gecesi gerçekleştiğini öne sürdüğü para transferlerinin araştırılmasını isteyen Çömez, “TERA’nın yönetim binası önünde, 16 Eylül akşamı toplanan o lüks araçlarıyla gelip, sabaha kadar çuval çuval para transfer eden ya da bankalardan para transferi gerçekleştiren isimler ya da çantacılar kim?” diye sordu. Çömez, söz konusu kişilerin kolaylıkla tespit edilebileceğini savunarak, “Bunları bulmak için bir tuşa basarsanız, netice alacağınızı siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka