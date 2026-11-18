AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, partisinin Konya İl Başkanlığı toplantısında AKP için kriz haline gelen fon vurgununa değindi. Parti içindeki isimlere yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Baykan, “Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme” dedi.

Baykan, AKP içindeki sürece ilişkin şunları kaydetti: “Biz bizden olanların, sözüm ona bizden görünenlerin, hareketin içine sızmış olanların ya da hareketin tam içinde olanların yanlışlarını, hatalarını sonuna kadar eleştirip hesap sorma makamındayız.” Haber Merkezi

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