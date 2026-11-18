Türkiye genelinde Ekim’de satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azalışla 131 bin 72 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el konut sayısı da aynı dönemde yüzde 28,5 azalışla 80 bin 967’ye geriledi. Öte yandan TCMB’nin Ekim 2026 verilerine göre, konut fiyatları aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 21,1 arttı. AA

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