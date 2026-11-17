Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından Ankara’da düzenlenen Ekmek Çalıştayı’nda konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye’de her gün 4,7 milyon ekmeğin çöpe atıldığını açıkladı.

Üretilen ekmeğin yüzde 6’sının israf edildiğini belirten Güldal, yıllık ekonomik kaybın 1,5 milyar doları aşarak un ihracatından elde edilen net kazancı geride bıraktığını söyledi. İsraf sebebiyle 235 bin hektar tarım arazisinin boş yere işlendiğini, yılda 1,2 milyar metreküp su ve 21 bin ton mazotun boşa harcandığını ifade etti. TUSAF Başkanı Mesut Çakmak ise 2026 yılı için belirlenen 3 milyon tonluk un ihracatı hedefinin 2 milyon tona gerilediğini belirtti. Fiyat belirsizliği ve buğday ithalatındaki sorunların sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Çakmak, Karadeniz’deki savaşın yaklaşık 25 milyon dolarlık kayba yol açtığını ifade etti. Haber Merkezi

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