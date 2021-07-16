Antep fıstığı ihracatında büyük artış

Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan Antep fıstığı ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 136 artarak 85 milyon 433 bin dolara çıktı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020 yılında 90 milyon 471 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde Antep fıstığı satışından 36 milyon 186 bin dolarlık gelir elde edilirken bu yılın aynı döneminde 105 ülkeye yapılan ihracat yüzde 136 arttı ve 85 milyon 433 bin dolarlık gelir sağlandı.

Dış satımda İtalya zirvede

Yılın ilk çeyreğinde Kanada, Portekiz, Fas, Japonya, Hindistan, Malezya, Maldiv Adaları, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 105 ülkeye 8 bin 319 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya bu yılın ilk 6 ayında 22 milyon 556 bin dolarlık Antep fıstığı sattı. İtalya'yı 16 milyon 345 bin dolarla Almanya ve 5 milyon 571 bin dolarla İsrail izledi.