Araç muayene ücretlerine de zam geldi

Yeni yılla beraber zam gelen kalemler arasına araç muayenesi de girdi.

Muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı. HaberTürk’ün haberine göre, 2021 yılı araç muayene ücret tarifesi belli oldu. Muayene ücretleri, yüzde 9.11 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi. Buna göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti, 462 TL 56 kuruştan 503 TL 86 kuruşa yükseldi. Traktör (römorklu, römorksuz),motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 TL 64 kuruştan, 189 TL 98 kuruşa çıktı. Egzoz muayenesi de 80 TL’den 90 TL’ye çıkartıldı.

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