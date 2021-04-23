Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüsle mücadele sürecinde de ticaret hayatının devamının önemine dikkat çekerek, aşılarını yaptıran ve tedbirlerini alan 65 yaş üstü işletme sahibi tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını talep etti.

Baran, “Tedbirini alan, aşısını yaptıran ticaretine devam etsin” dedi. Yaptığı yazılı açıklamada, getirilen kısıtlamalarla çalışmaları sekteye uğrayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntı yaşadıklarını belirten Baran, “Pandemide 65 yaş üstü üyelerimizin ticareti, hem tedbir hem de yaş nedeniyle sınırlamalardan daha fazla etkileniyor” diye konuştu. Baran, aşılarını yaptıran, maske, mesafe ve hijyen ile diğer tüm tedbirlerini alan 65 yaş ve üstü tacir, sanayici, esnaf ve serbest meslek sahipleri ile aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı gibi belgelerle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasını istedi. Ankara - Ahmet Terzi

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