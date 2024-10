Bankaların emeklinin maaşından komisyon kesmesi adil değil

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bankaların vatandaştan aldığı komisyon ücretlerinin vatandaşa ve esnafa büyük yük olduğuna dikkati çekti.

Palandöken, “Maliye Bakanlığı’nın kararı kapsamında ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili tedbirler güzel. Ancak bununla ilgili hem mükellefin hem de vatandaşın bunlara uymasındaki sıkıntı var. Bankaların da elini taşın altına koyması lazım. Yoksa bankalardan paranızı havale ettiğiniz zaman, bir yakınınıza gönderdiğinizde, okuyan çocuğunuza harçlık gönderdiğinizde bir EFT ücreti çıkıyor. Aynı zamanda kendi paranızı ATM’den mesai dışında aldığınızda bir komisyon ücreti var. Yani bankalarda her türlü norm birliği olmaksızın kamu ve özel bankaları kendilerine göre bir rakam belirleyip alıyorlar. Bunun bir tabanı ve tavanı olmalı. Ben paramdan 5 bin TL çekeceksem bir şey yok ancak 10 bin TL çekeceksem komisyon kesilmesi adil değil” dedi. Palandöken, “Günümüzde artan kart kullanımı ve dijitalleşme ile birlikte bankacılık masraflarının azalmasını bekleyen vatandaşlar her geçen gün farklı bir masrafla karşılaşıyor. Şubede, ATM’de ve elektronik ortamda yapılan her işlemden ücret kesiliyor. Dijital ortamdaki kartsız işlemler özendirilmeye çalışılsa da bu işlemlerden de hizmet ücreti alınıyor” diye konuştu.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL