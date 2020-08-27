BİK, basına destek paketinin bazı maddelerinin süresini uzattı

Basın İlan Kurumu'nca alınan karara göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiği Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve ilgili Kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alındı.

Bu çerçevede Basın İlan Kurumu gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 212 sayılı karar alınarak Resmi Gazete’nin 15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Süreli yayınların, Kovid-19 salgını süresince mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için alınan 212 sayılı Genel Kurul kararında yer alan 2. ve 3. maddelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasına Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca aynı Genel Kurul kararının 14. maddesi uyarınca karar verildi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.