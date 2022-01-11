"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Bir kişinin yoksulluk sınırı 4.891 lira

11 Ocak 2022, Salı 20:40
TÜRKİYE KAMU-SEN’İN ARALIK 2021 FİYATLARINA GÖRE YAPTIĞI ARAŞTIRMADA, ÇALIŞAN BİR KİŞİNİN YOKSULLUK SINIRI 4 BİN 891 LİRA.

Türkİye Kamu-Sen’in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgarî geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı. Türkiye Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, konfederas- yonun AR-GE Merkezince TÜİK’in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgarî Geçim Endeksi’nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi. Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729,54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.  

 ENFLASYON FARKI BİR ZAM DEĞİLDİR 

Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ekonomik gelişmeler ışığında kamu görevlilerine ek zam ve refah payı verilmesinin şart olduğunu belirtti.  Geçen yıla ait yüzde 36,08’lik enf- lasyonun, kamu görevlileri ve emeklilerin belini büktüğünü ifade eden Kahveci, “Böyle bir durumda, memurlara ve emeklilere 6 ay için yapılacak yüzde 7,5 zammın kıymeti kalmamıştır. Ortaya çıkan yüzde 22’lik enflasyon farkını yeni bir zammış gibi göstermek doğru değil. Enf- lasyon farkı memur ve emeklilerin 2021 yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telâfisidir. Enflasyon farkı, bir zam değildir. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. 2022 ve 2023 yılı zamlarının ekonomik gelişmeler karşısında yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir” dedi. 

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri asgari ücretin altında kaldı

    İnşaat maliyetindeki artışta yeni rekor

    Bir kişinin yoksulluk sınırı 4.891 lira

    ABD'de hastaneye yatışlar rekor seviyeye ulaştı

    Bosna Hersek'teki 'Sırp Cumhuriyeti Günü' provokasyonuna bir tepki de ABD'den

    Meteoroloji'den yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerine uyarı!

    Ahmet Çalık dualarla uğurlandı

    Bosna Hersek'teki yasa dışı "Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutlamalarına tepkiler sürüyor

    Minik Asiye'nin tedavisi yaklaşık bir yılı bulacak

    Obruk sayısındaki artış endişelendiriyor

    TDT Olağanüstü Toplantısı'nın ardından Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması

    Kanada’da 40 günde 2020’den daha fazla vaka gözlemlendi

    Son 24 saatte m²'ye 100 kg yağış düştü: Muğla'da son durum?

    Bursa'da trafik kazasında vefat eden 4 itfaiye personeli dualarla uğurlandı

    Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a çağrı

    Vakalar 57 ilde arttı, 22 ilde azaldı, 2 ilde ise değişmedi

    Tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir

    Milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında vefat etti

    HDP'li Güzel hakkındaki fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı ziyaretleri
    Ahmet BATTAL

    Bir sürü milletvekili…
    Osman ZENGİN

    Molla Fethullah, Şeyh Bahid ve Bediüzzaman
    Sebahattin YAŞAR

    Uzak durulacak tipler
    Nejat EREN

    Nevşehir hizmetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kakaonun başkenti çikolataya hasret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasî muhaliflerini “din dışı” göstermek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Asr-ı Saadetten gelen ders: Risale-i Nur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.