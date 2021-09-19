Bir telefona 4 vergi

Apple’ın yeni piyasaya çıkacak olan iPhone 13 modellerinin fiyatları el yakarken, cep telefonlarından alınan yüksek vergi oranları da bir kez daha gündeme geldi.

Cep telefonlarında gümrük ve imalat fiyatlarının üzerine 4 ana kalemde vergi ekleniyor. Bu vergiler ise sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi (Yüzde 1), TRT Bandrol Ücreti (Yüzde 10), ÖTV (Yüzde 50) ve KDV (Yüzde 18) olarak uygulanıyor. Üstelik bu vergiler birbirlerinin üzerine eklenerek hesaplanıyor. Öte yandan Picodi.com ekibi, Apple’ın en son ürününü satın almak için kaç gün gerektiğini hesaplamak amacıyla iPhone 13 (128 GB) fiyatlarını ve çeşitli ülkelerdeki ortalama gelirleri karşılaştırdı. Ortalama gelir 3629 TL (Son Numbeo verilerine göre) olarak alındı. Piyasaya çıkacak en düşük iPhone 13 (mini/128 GB) fiyatı 10 bin 999 lira. Bu hesaplamaya göre listenin zirvesinde Türkiye yer alıyor. Türkiye’de ortalama gelire sahip bir kişinin bu telefonu alabilmesi için 92,5 gün (geçen yıl 81,2 gündü) çalışması gerekiyor. ABD ise ortalama gelire sahip kişinin bu telefonu alması için 5,9 gün çalışması yetiyor.

Okunma Sayısı: 339

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.