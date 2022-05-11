Böyle kıtlık görmedik

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 19 yıldır mobilyacılık yapan esnaf girdi maliyetlerinden dolayı çok zor durumda olduklarını belirtti.

Mobilya esnafı Ramazan Kaplan, “7-8 yıldır bu sektörün içindeyim ben daha bu kadar kıtlık görmedim. Eskiden biz müşteriye fiyat verirken mazot parası koymuyorduk ama şu an bir yaylaya işe gideceğimiz zaman artık 500 lira, 1000 lira civarı mazot parası eklemek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Sanayi sitesinde esnaflık yapan Salih Üçkazan ise, “Aldığımız ürünlerin fiyatları 5 kat arttı. Müşteriye yaptığımız işler azaldı. İşlerimizin durduğundan dolayı hurda tamirine başladık” dedi. Osmaniye - Anka

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