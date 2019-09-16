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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Bütçe 68,1 milyar TL açık verdi

16 Eylül 2019, Pazartesi 15:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bütçe ocak-ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık verirken; ağustos ayında ise 576,3 milyon TL bütçe fazlası oluştu.

Bütçe gelirleri ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 artarken; giderler ise yüzde 23,2'lik artış gösterdi. Ağustos 2019'da bütçe gelirleri 94,3 milyar TL, giderleri ise 93,7 milyar TL oldu. Ocak-ağustos dönemi olarak ele alındığında ise bütçe gelirleri yüzde 21,6 artışla 590,7 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti

Vergi gelirleri yükseldi

2019 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında artarak 66,6 milyar TL olarak gerçekleşirken faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,1 oranında artarak 82,8 milyar TL oldu. 2019 yılının ilk 8 ayında toplam vergi gelirleri ise yüzde 5,5 oranında arttı ve 432,7 milyar TL oldu. Personel giderleri, ocak - ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 167 milyar 351 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 28 milyar 594 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 yükselerek 45 milyar 691 milyon lirayı buldu.Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 yükselişle 273 milyar 707 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 140 milyar 942 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışı ifade ediyor. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 14 milyar 339 milyon lira oldu.

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