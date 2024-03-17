Bütçe açığına devam

Merkezi yönetim bütçesinde şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde ise 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu. Ocak ayında bütçe açığı 150,7 milyar liraydı.

Artı Gerçek’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145 artarak 536 milyar 107 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 77,2 artışla 689 milyar 905 milyon liraya ulaştı. Böylece 2024’te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon lira ödeneğin yüzde 6,2’si kullanılmış oldu. Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 127,1 yükselerek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artarak 1 trilyon 457 milyar 873 milyon lirayı buldu. Merkezi yönetim bütçesinde şubatta 153 milyar 798 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon lira açık oluştu. Faiz dışı açık ise, geçen yıl şubatta 136 milyar 337 milyon lirayken, bu yılın aynı ayında 98 milyar 968 milyon lira olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

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