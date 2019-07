Bütçede, borç hedefleri tutmadı

Uluslararası Bloomberg’de yayımlanan habere göre Türk yetkililer bankacılarla yaptıkları toplantıda Hazine’nin borçlanma limitlerini aşabileceğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir kaynağa göre, Piyasalar için bilhassa önemli bir haber çünkü “Turkey Told Bankers It May Exceed Targets for Borrowing, Deficit” olan başlığından da anlaşılacağı üzere iddia sadece borçlanma limiti hakkında değil, bütçe açığı hedefinin de aşılacağı yönünde… Özetle şu ana kadar hedeflenenden daha gevşek bir maliye politikası anlamına geliyor. Bunun da başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere piyasalar üzerinde önemli etkileri olabilir. Habere göre Hazine borç çevirme oranını revize etmeye hazırlanıyor. Bu oran yeni borçlanma ile borç ödeme arasındaki oranı gösteriyor. Bilindiği gibi önceki hedef % 93,5 idi. Bir önceki yılın hedefi ise 98,1’di. Bunların hepsi de Hazine’nin ödediği kadar, hâttâ biraz daha altında borç alması anlamına geliyordu. Bloomberg haberine göre yeni hedef % 100-110 arasında bir yerlerde oluşacak. Yani Hazine ödediği borçtan daha fazla borç alacak. Bloomberg’in kaynağına göre bu bilgi üst düzey Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından bankacılarla yaptıkları özel bir bilgilendirme toplantısı sırasında telâffuz edildiği belirtiliyor.