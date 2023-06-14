Çalışanların % 70’i asgari ücretli

Türkiye’deki çalışanların çok büyük kısmının asgari ücret bandına sıkıştırıldığını söyleyen Ekonomist Güldem Atabay, bu rakamın yüzde 70’lerde olduğuna dikkat çekti.

Artan hayat pahalılığı karşısında işçilerin gözü kulağı, asgari ücret için belirlenecek yeni rakamda. 8 bin 506 lira olan asgari ücretin, kaç liraya çıkarılacağı, işveren ve işçi sendikaları arasında tamamlanacak görüşmeler sonrası belli olacak. Ekonomist Güldem Atabay, asgari ücretteki artışlarının bir seçim yatırımı olduğuna dikkat çekiyor. “Ücretli kesimin yarıdan fazlası asgari ücrette buluşturuldu. Bu durum, yaşam maliyetinin daha az hissedildiği Anadolu’da oyları konsolide etmek için kullanıldı” diyen Atabay, asgari ücret artışının yüzde 30’u geçmeyeceğini belirtiyor.

Enflasyona katkı yapmaya devam edecek

Asgari ücret artışının enflasyonu artıracağını söyleyen Atabay, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Toplam maaşlı çalışanlar içinde yüksek ücret alanların sayısı giderek azalıyor. Asgari ücret artışları, yaygın düşük ücret politikasını destekliyor. Dolayısıyla çalışanın hak ettiği ücret tartışmaları, enflasyonla mücadele yapılmadığı ölçüde enflasyonu yapışkan hale döndüren faktörlerden birisi halinde. Temmuz artışı ve TL’deki değer kaybı eşliğinde durum değişmeyecek. Enflasyon hız kazanırken asgari ücretin kısa bir vadede alım gücü zayıflayacak. Enflasyona katkı yapmaya devam edecek. Asgari ücret artış oranını tartışalım elbette. Ancak istihdam piyasasındaki yapısal sorunlar bu zam oranlarının çok ötesinde.”

Avrupa’da yüzde 10’u geçmiyor

Gazete Duvar’a konuşan Atabay, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle alım gücünün düştüğünü ifade ederek “Çalışanın, maaşını enflasyona ezdirmeyecek bir düzen istemesi hakkıdır. Ancak mevcut durum bu beklentiyi karşılamaktan uzak. Özellikle büyükşehirlerde çok çeşitli eğitimlerden ve meslek gruplarından gelenlerin ağırlıklı asgari ücretli hale gelmeleri de yaşam maliyeti krizini derinleştiriyor” diye konuşuyor. Türkiye’deki çalışanların çok büyük kısmının asgari ücret bandına sıkıştırıldığını sözlerine ekleyen Atabay, bu rakamın yüzde 70’lerde olduğunu, buna karşılık Avrupa’da yüzde 10’u geçmediğini anlatıyor.

Haber Merkezi

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Avrupa’nın en düşük asgarî ücreti bizde

Türkiye’de asgari ücret Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi sonucu 455 Dolar’dan 359 Dolar’a gerilemiş durumda. Euro olarak bakıldığında ise 425 Euro’dan 332 Euro’ya düştü. Yılbaşında yapılan artışla Türkiye’deki asgari ücret, asgari ücretin 399 Euro olduğu Bulgaristan ve 335 Euro olan Arnavutluk’un üzerine çıkmıştı. Türkiye, Haziran ayı itibariyle Avrupa’da en düşük asgari ücrete sahip ülkesi. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Asgari ücret Batı Avrupa ülkelerinde 1000 Euro’nun üzerinde, Yunanistan’da 800 Euro’dan fazla. Gelinen aşama itibariyle Avrupa’nın en düşük asgari ücretini alan Bulgaristan ve Arnavutluk’un bile altına düştük. Üstelik Avrupa’da ortalama asgari ücretli oranı yüzde 4 iken bizde asgari ücret ve civarı maaşla çalışan sayısı toplam çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı. Ayrıca neredeyse bir buçuk milyon insan da asgari ücretin altında maaş alıyor. Eyaletler arasında farklılık gösterse dahi Çin’de ortalama asgari ücret 400 dolar civarında” dedi.

Haber Merkezi